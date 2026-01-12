Jalna News – सावरकर चौकात कचऱ्यात आढळली आधार व मतदान ओळखपत्रे; आचारसंहिता कक्षाकडून गुन्हा दाखल

जालना शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 च्या पार्श्वभूमीवर शहरात आदर्श आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू असतानाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील सावरकर चौक, सिंधी बाजार भागात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्रे बेवारस अवस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची निवडणूक प्रशासनाने गंभीर दखल घेत संबधितांविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
सावरकर चौक परिसरात शासकीय ओळखपत्रे कचऱ्यात टाकण्यात आल्याची तक्रार आचारसंहिता कक्षाकडे प्राप्त झाली होती. अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने भरारी पथकास (एफएसटी) घटनास्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. भरारी पथकाचे प्रमुख डी. एन. हिवराळे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तक्रारीत तथ्य असल्याचे निष्पन्न झाले.
अतिरिक्त आयुक्तांच्या लेखी आदेशानुसार (जा.क्र. 111), पथक प्रमुख हिवराळे यांनी पोलीस प्रशासनाकडे रितसर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी कलमान्वये गुन्हा ) नोंदवला आहे. आचारसंहिता नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे किंवा मतदारांच्या ओळखपत्रांबाबत निष्काळजीपणा करणे किंवा त्यांचा गैरवापर करणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रामकिसन पांडुरंग वाघमारे करत आहेत.