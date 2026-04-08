Jalna News – समृद्धी महामार्गावर अमोनियम नायट्रेटचा टँकर लीक; प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

मुंबई–नागपूर समृद्धी महामार्गावरील गुंडेवाडी शिवारात अमोनियम नायट्रेटने भरलेला टँकर गळती झाल्याची थरारक घटना घडली. प्रशासनाने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एक मोठा संभाव्य स्फोट आणि अनर्थ टळला आहे. गेल्या 24 तासांपासून या ठिकाणी मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (06 एप्रिल 2026) सायंकाळी 4 वाजेच्या सुमारास गुंडेवाडी शिवारात हा टँकर लीक होत असल्याचे लक्षात आले. अमोनियम नायट्रेट हे अत्यंत स्फोटक रसायन असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा तात्काळ हाय अलर्टवर आली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्यात आल्या. संभाव्य स्फोटाचा धोका टाळण्यासाठी समृद्धी महामार्गावरील संबंधित बाजूची वाहतूक तत्काळ थांबवून वाहने सुरक्षित अंतरावरून वळवण्यात आली. त्यानंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला होता.

सोमवारी दुपारी 4 वाजल्यापासून जालन्यातील अग्निशमन दलाचे जवान सलग मंगळवारी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत (24 तासांहून अधिक काळ) घटनास्थळी तैनात होते. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली टँकरमधील गळती थांबवण्यात यश आले असून, टँकर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आला आहे. सध्या परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. नागरिकांनी या घटनेबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घरं, मंदिरं, मठ आदी धार्मिक वस्तू उद्ध्वस्त न करता कॉरिडॉर शासकीय जागांवर राबवा; कॉरिडॉर विरोधात भव्य मोटरसायकल रॅली

IPL 2026 – चेन्नई सुपर किंग्जसाठी मोठी खूशखबर; विस्फोटक फलंदाज दुखापतीनंतर मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज

IPL 2026 – पावसाच्या व्यत्ययानंतर मैदानात यशस्वी जयस्वालचं वादळ घोंगावलं; सामन्यानंतर विस्फोटक खेळीमागचे सांगितलं गुपित

नरेंद्र मोदींचा ना खाऊंगा, ना खाने दुंगाचा नारा पोकळ, 12 वर्षापासून देशाची लूट सुरू – हर्षवर्धन सपकाळ

बीड जिल्हा महाराष्ट्राचा रेशीम हब, कोयत्यांमुळे कणखर झालेले हात आता मुलायम रेशीम निर्माण करू लागले

‘शांतेचं कार्टं चालू आहे’ पुन्हा रंगभूमीवर!

IPL 2026 – 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने बुमराह अन् बोल्टलाही चोपून काढलं; त्याचा दरारा पाहून डेल स्टेनही भारावला; म्हणाला…

रिकाम्या पोटी कलिंगड खाताय? होऊ शकते आरोग्याचे मोठे नुकसान; काय आहे तज्ज्ञांचं म्हणणं?वाचा…

मित्राने वाढदिवसाला बोलावलं नाही म्हणून तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल, मोबाईलवर स्टेट्स ठेवत…