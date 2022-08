जम्मू-कश्मीरच्या बांदिपोरामध्ये शस्त्रास्त्रांसह 2 दहशतवाद्यांना अटक, बारामुल्लामध्ये 3 घुसखोर ठार

जम्मू-कश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) नकली पोलीस आणि आरोग्य कर्मचारी बनून हल्ला करण्याचा प्रयत्न बांदिपोरा (Bandipora) पोलिसांसह लष्कराने उधळून लावला आहे. पोलिसांनी दोन दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. दहशतवाद्यांकडून पोलिसांनी शस्त्रास्त्रांसह बनावट ओळखपत्रही जप्त केले आहे.

बांदिपोरा पोलिसांनी लष्कराच्या 26 आसाम रायफलच्या जवानांसह मिळून दोन दहशतवाद्यांना अटक केली. अटक केलेले दहशतवादी लश्कर-ए-तोएबा या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांच्याकडून तीन पिस्तूल, मॅकझीन, 9 एमएमची 24 जिवंत काडतूस, 5 हँड ग्रेनेड, बनवाट पोलीस ओळखपत्र, आरोग्य कर्मचाऱ्याचे बनवाट ओळखपत्र जप्त करण्यात आल्याचे जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी सांगितले.

Bandipora police along with 26 Assam Rifles arrested two terrorist associates of LeT, Arms and ammunition were recovered. 3 pistols, along with magazines, 24 Live 9MM Rounds, 5 Hand Grenades, fake police ID Card, fake ID Card of the Health Department: Jammu and Kashmir Police pic.twitter.com/GUlneW8NyH — ANI (@ANI) August 25, 2022

तीन घुसखोर ठार

दरम्यान, उरीतील कमालकोट सेक्टरमध्ये तीन घुसखोरांना मारण्यात जवानांना यश आले आहे. बारामुल्ला पोलीस आणि लष्कराने उरीतील कमालकोट सेक्टरमधील मदियान नानक (Madiyan Nanak) पोस्ट येथून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना ठार मारले आहे.

J&K | Army and Baramulla Police neutralised 03 infiltrators near Madiyan Nanak post in Kamalkote sector of Uri. More details are to be followed: J&K Police — ANI (@ANI) August 25, 2022

जिवंत पडकलेल्या दहशतवाद्याचा धक्कादायक खुलासा

दरम्यान, घुसखोरीदरम्यान जिवंत पकडण्यात आलेल्या एका दहशतवाद्याने पोलीस चौकशीमध्ये धक्कादायक खुलासा केला. पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेतील कर्नलने आपल्याला 30 हजार रुपये देऊन हिंदुस्थानमध्ये आत्मघातकी हल्ला करण्यासाठी पाठवले होते, असे पकडलेल्या दहशतवाद्याने सांगितले. तबरक हुसैन असे या दहशतवाद्याचे नाव असून तो पीओकेतील रहिवासी आहे. हिंदुस्थानी लष्कराच्या पोस्टवर हल्ला करण्याचे टार्गेट त्याला देण्यात आले होते.