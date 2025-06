जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्याचे ‘ऑपरेशन बिहाली’, बसंतगडमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा, चकमक सुरू

जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यातील बसंतगड येथील बिहाली परिसरात गुरुवार सकाळी हिंदुस्थानी लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्तपणे सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन बिहाली’ अंतर्गत दहशतवाद्यांशी चकमक सुरू झाली. या कारवाईत आतापर्यंत एक दहशतवादी ठार झाला आहे, तर ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे.

गुप्तचर माहितीच्या आधारे हिंदुस्थानी लष्कराच्या व्हाइट नाइट कॉर्प्स आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी हे संयुक्त ऑपरेशन सुरू केले. व्हाइट नाइट कॉर्प्सने यावर माहिती देताना X वर एक पोस्ट करत म्हटलं आहे की, “ऑपरेशन बिहाली: विशिष्ट गुप्तचर माहितीच्या आधारावर हिंदुस्थानी लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी बसंतगडच्या बिहाली परिसरात संयुक्त कारवाई सुरू केली.” जम्मू झोनचे आयजीपी भिम सेन तुटी यांनी सांगितले की, “ही चकमक सकाळी लवकर सुरू झाली आणि ऑपरेशन अद्याप सुरू आहे.”

दरम्यान, हे ऑपरेशन अमरनाथ यात्रेच्या एक आठवडा आधी होत आहे. अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून सुरू होणार आहे. या यात्रेदरम्यान मोठ्या संख्येने भाविक अमरनाथ गुहा मंदिराला भेट देण्यासाठी येणार असल्याने सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कता वाढवली आहे.

Op BIHALI Update

In the ongoing joint operation by #IndianArmy & @JmuKmrPolice in #Basantgarh, one #terrorist has been neutralized till now.#Operation continues.@adgpi@NorthernComd_IA

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) June 26, 2025