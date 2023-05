जम्मू-कश्मीरमध्ये घातपाताचा डाव उधळला, 5 किलो आयईडीसह एकाला अटक

जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी पुलवामामध्ये घातपाताचा मोठा डाव उधळला आहे. पोलिसांनी 5 ते 6 किलो आयईडी जप्त केले असून दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. इशफाक अहमद असे त्याचे नाव असून तो पुलवामाच्या अरिगम येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी त्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करुन पुढील तपास सुरू केला आहे.

इशफाकजवळून 5 ते 6 किलो आयईडी जप्त करण्यात आले आहे. तो सध्या पोलीस कोठडीत आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. जम्मू-कश्मीरमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विस्फोटकं जप्त करण्यात आली आहेत.

याआधी पुंछ आणि राजौरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये अनेक जवान शहीद झाले होते. पुंछमध्ये दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या वाहनाला लक्ष्य करत ग्रेनेडने हल्ला केला होता. यामुळे वाहनाला आग लागली होती. या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले होते.

या हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी लष्कराने शोधमोहीम सुरू केली होती. लष्कराचे जवान राजौरी सेक्टरमध्ये बनयारी पर्वतीय क्षेत्रातील कांडी जंगल परिसरात दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती. त्यांचा शोध घेण्यासाठी ते गेले होते. त्यावेळी दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले होते. राजौरीपासून बारामुल्लापर्यंत लष्कर दहशतवाद्यांचा शोध घेत आहेत. यादरम्यान लष्कराने 4-5 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे.

Pulwama Police averted a major tragedy by apprehending a #terror associate Ishfaq Ahmed Wani R/O Arigam #Pulwama and recovering an #IED (approx 5-6Kgs) on his disclosure. Case registered and investigation started.@JmuKmrPolice pic.twitter.com/DfGykYVL4p

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) May 7, 2023