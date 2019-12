Video – झुकू झुकू झुकू झुकू आगीनगाडी, बर्फाची पावडर हवेत सोडी

जम्मू-कश्मीरमध्ये सध्या हिम वर्षा सुरू आहे. त्यामुळे रस्ते तसेच रेल्वे मार्गावर मोठ्याप्रमाणावर बर्फाचा थर साचला आहे. यामुळे अनेक भागातील वाहतूक ठप्प झाली असून जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. हिम वर्षा थांबल्यानंतर रेल्वेमार्गावर साचलेला बर्फाचा थर हटवण्यासाठी बर्फ कापणाऱ्या विशेष इंजिनाची मदत घेण्यात आली.

#WATCH Jammu and Kashmir: Rail snow cutting machines used on Banihal-Srinagar-Baramulla section for clearing tracks. (source: Northern Railway) pic.twitter.com/QVmFH5sJbq

— ANI (@ANI) December 30, 2019