जम्मू-कश्मीरमध्ये जवानांवर दहशतवाद्यांचा गोळीबार, एक अधिकारी आणि दोन जवान शहीद

जम्मू-कश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत. सोमवारी बारामुल्ला जिल्ह्यातील क्रेइरी भागात सीआरपीएफच्या नाका तुकडीवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या दहशतवादी हल्ल्यात एक विशेष पोलीस अधिकारी आणि दोन सीआरपीएफ जवान असे तीन शहीद झाले आहेत.

हल्ल्यानंतर दहशतवादी पळून जाण्यात यशस्वी झाले असले तरी ते विशिष्ट भागात लपल्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण जवानांनी संपूर्ण परिसर घेरला गेला असून शोध मोहीम राबविली जात आहे. इंडिया टुडेला मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी क्रेइरी भागात जम्मू-कश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफच्या एका तुकडीवर उभे असलेल्या सीआरपीएफच्या जवानांवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.

Jammu & Kashmir: One personnel of J&K Police & two CRPF soldiers have lost their lives, after terrorists fired some rounds of fire at a joint naka party of CRPF and Police in Baramullah. Area cordoned off & search underway to nab terrorists. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hrXIqhAuZK

— ANI (@ANI) August 17, 2020