जम्मू-कश्मीरमध्ये सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान

जम्मू-कश्मीरमधील बारामुला जिल्ह्यात सुरक्षादल आणि दहशतवाद्यांमध्ये धुमश्चक्री उडाली. शुक्रवार सकाळपासून सुरू असलेल्या या धुमश्चक्रीत 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात सुरक्षादलाला यश आले आहे. यादरम्यान 3 जवान जखमी झाले असून त्यांना लष्करी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

बारामुला जिल्ह्यातील येदिपोरा पट्टन भागात दोन ते तीन दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा जवानांना मिळाल्यावर शोधमोहीम हाती घेण्यात आली. यादरम्यान दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. जवानांनी याला प्रत्युत्तर देत आधी दोन दहशतवाद्यांना टिपले. यानंतर तिसरा दहशतवादी लपून बसला. अखेर शुक्रवारी सायंकाळी त्यालाही कंठस्नान घालण्यात यश आले.

#UPDATE Two more terrorists killed (total 03) in an ongoing encounter at Pattan, Baramulla district. Search operation going on: Jammu and Kashmir Police https://t.co/d4vOi0SOwJ

— ANI (@ANI) September 4, 2020