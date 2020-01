जम्मू कश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात एका बसला भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 7 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. तर 15 जण जखमी झाले आहेत. ही बस जम्मू ते पूंछ असा प्रवास करत होती. सुंदरबनी येथे ही बस दरीत कोसळली आणि त्यातला दहा प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेतील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

Jammu & Kashmir: 7 dead & 15 injured after a bus rolled down a gorge in Lamberi, Rajouri district.

— ANI (@ANI) January 2, 2020