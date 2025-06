चिनाब नदीवरील जगातील सर्वात उंच रेल्वे पुलाचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

जम्मू कश्मीरमध्ये चिनाब नदीवरील रेल्वे पुलाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले आहे. हा पूल जगातला सर्वात उंच पूल आहे. हा पूव उधमपूर-बारामुला रेल्वे लिंक प्रकल्पाचा भाग आहे. या पुलाच्या उद्घाटनानंतर कटरा ते श्रीनगर दरम्यान वंदे भारत ट्रेनची सुरुवात झाली आहे.

चिनाब पूल हा स्टील आणि काँक्रीटपासून बनवलेला एक आर्च पूल आहे. हा पूल रियासी जिल्ह्याच्या बक्कल आणि कौरी गावांना जोडतो. या पूल चिनाब नदीवर बांधला असून हा पूल नदीपासून 1 हजार 178 फूट वर आहे. म्हणजेच हा पूल

आयफेल टॉवरपेक्षा आणि दिल्लीच्या कुतुब मीनारपेक्षाही उंच आहे. याची लांबी 4 हजार 314 फूट असून 467 मीटर लांब आर्च आहे. हा जगातला सर्वात उंच जागेवर बांधलेला पूल आहे.

The Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Line Project is a symbol of a new, empowered Jammu & Kashmir and a resounding proclamation of India’s growing strength. pic.twitter.com/IbZrScjOBl

— PMO India (@PMOIndia) June 6, 2025