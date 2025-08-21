वैष्णोदेवीला जाणाऱ्या भाविकांची बस पुलावरून कोसळली, एका भाविकाचा मृत्यू; 40 जखमी

वैष्णोदेवीला चाललेली भाविकांची बस पुलावरून खाली कोसळून एका भाविकाचा मृत्यू झाला तर 40 जण जखमी झाले. जम्मू-कश्मीरच्या सांबा जिल्ह्यात हा अपघात घडला. धावत्या बसचा टायर फुटल्याने हा अपघात झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सदर बस अमरोहा जिल्ह्यातून कटरा येथे वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला चालली होती. यादरम्यान सांबा जिल्ह्यातील जतवालजवळ बसचा टायर फुटला. यामुळे बस अनियंत्रित झाली आणि पुलावरून खाली कोसळली. स्थानिकांनी तात्काळ धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. गंभीर जखमींना प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी अन्य रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे.