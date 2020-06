जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमधील शोपियाँ जिल्ह्यातील रेबान गावात जवान व दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात लष्कराला यश आले आहे. गेल्या सहा तासांपासून ही चकमक सुरू असून अद्याप घटनास्थळी जवानांची शोध कारवाई सुरू आहे.

#UPDATE: 3 unidentified terrorists killed in in Reban area of Shopian. Operation going on: Kashmir Zone Police https://t.co/pMpFZ7LOyf

