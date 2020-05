जम्मू कश्मीर- हंदवाडा भागात झालेल्या चकमकीत पाच जवान शहीद

या आधी शनिवारी पुलवामा जिल्ह्यात दहशतवादी व जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. हे दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मदचे असल्याचे समजते. चकमकीनंतर स्थानिकांनी जवानांवर तुफान दगडफेक केली होती.

4 Indian Army personnel incl the Commanding Officer, Major of 21 Rashtriya Rifles unit along with 2 soldiers &one Jammu and Kashmir Police jawan lost their lives in an encounter in Handwara in Jammu and Kashmir. Two terrorists also killed in the encounter: Indian Army officials pic.twitter.com/nmUCtrN88X

