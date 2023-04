मोदीजी, चांगली शाळा बांधून द्या प्लीज, जम्मूमधील चिमुकलीने व्हिडीओमधून पंतप्रधानांना केली विनंती

जम्मू कश्मीरमधील एका पडझड झालेल्या शाळेत शिकत असलेल्या एका चिमुकलीने व्हिडीओमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक संदेश देत विनंती केली आहे. ”मोदीजी आम्हाला चांगली शाळा बांधून द्या. इथे बसून आमचे कपडे खराब होतात व त्यामुळे आई ओरडते” अशी विनंती तिने या व्हिडीओ मधून केली आहे.

सीरत नाज असे त्या मुलीचे नाव असून ती जम्मू मधल्या कठुआ भागातील लोहिया मल्हार गावात राहते. सीरतच्या शाळेची पडझड झालेली आहे. तिथे विद्यार्थ्यांसाठी बसायला बाकं नाहीत. तसेच पडझडीमुळे जमिनीवर धुळ रेतीचं साम्राज्य आहे. त्या रेतीतच बसून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

Please @narendramodi ji listen to the request of this school going girl from hilly region of lohai area of Tehsil lohai malhar of district kathua.@NirmalSinghBJP @districtadmkat1 @OfficeOfLGJandK @manojsinha_ pic.twitter.com/i5TlITgYJF

— Mohit Gupta (@factual_dogra) March 31, 2023