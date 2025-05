Jammu Kashmir – पाकिस्तानचा हल्ल्याचा डाव हाणून पाडला, हिंदुस्थानच्या सुदर्शन चक्राने 8 ‘सुसाईड ड्रोन’ केले नेस्तनाबूत

पाकिस्तानने जम्मू मधील विविध भागात हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हिंदुस्थानचे सुदर्शन चक्र असलेल्या S 400 डिफेन्स सिस्टिमने पाकड्यांचे 8 सुसाईड ड्रोन नेस्तनाबूत करत हल्ल्याचा डाव हाणून पाडला. जम्मू एअरपोर्ट, सांबा सेक्टर, अखनूर सेक्टरमध्ये हल्ल्याचे प्रयत्न झाले.

राजस्थानात पाकिस्तानचे F16 विमान जमीनदोस्त करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते.

Pakistan has targeted Jammu with loitering munitions; Indian Air Defence guns are firing back pic.twitter.com/jWFanwt8hC

— ANI (@ANI) May 8, 2025