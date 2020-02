पाकिस्तानचा सीमा भागात गोळीबार, एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीरमधील पूँछ जिल्ह्यातील देगवार भागातील सीमा रेषेवर गोळीबार करत पाकिस्तानने पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केलं आहे. या गोळीबारात एक जवान शहीद झाला आहे. या गोळीबारात तीन जवान जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#UPDATE Jammu and Kashmir: One Indian Army jawan has lost his life in the ceasefire violation by Pakistan in Degwar sector of Poonch district. More details awaited. https://t.co/av5AvE1vJ8

