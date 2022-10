जम्मू-कश्मीरमध्ये CRPF आणि पोलिसांच्या पथकावर दहशतवादी हल्ला; एक जवान शहीद, एक जखमी

जम्मू-कश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला झाला आहे. पुलवामा जिल्ह्यातील पिंगलाना येथे सीआरपीएफ आणि जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या पथकावर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारामध्ये एक पोलीस शहीद झाला असून सीआरपीएफचा एक जवान जखमी झाला आहे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलाच्या जवानांनी परिसराला घेराव घातला असून दहशतवाद्यांचा शोध सुरू आहे.

Terrorists fired upon joint party of CRPF & Police at Pinglana, Pulwama. In this terror attack, one Police personnel got martyred & one CRPF personnel got injured. Reinforcement sent. Area being cordoned: Jammu and Kashmir Police

