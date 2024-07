जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा लष्कराच्या कॅम्पवर हल्ला, एक जवान गंभीर जखमी

जम्मू कश्मीरमधी राजौरी जिल्ह्यातील एका खेडे गावात असलेल्या लष्कराच्य़ा कॅम्पवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात एक जवान जखमी झाला आहे. जखमी जवानाला लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Major terror attack on Army picket in remote village of Rajouri thwarted. Firing underway. More details awaited: PRO Defence Jammu pic.twitter.com/dOjh25MQZU

— ANI (@ANI) July 22, 2024