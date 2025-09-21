Jammu Kashmir – पूंछमध्ये संशयास्पद हालचाली, सुरक्षा दलांकडून दहशवादविरोधी मोहीम सुरू

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू-कश्मीरमधील पूंछ जिल्ह्यात दहशतवाद्यांच्या संशयित हालचालींची माहिती मिळाल्याने सुरक्षा दलाने रविवारी शोध मोहीम सुरू केली. सुरनकोट, मेंढर, गुरसाई, पूंछ आणि मंडी पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील वेगवेगळ्या भागात स्थानिक पोलीस, सीआरपीएफ आणि राष्ट्रीय रायफल्सच्या विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारे संयुक्त शोध मोहीम सुरू आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सुरनकोटमधील गिरजन गली तान, गोदरियानाद, कारू, अप्पर बनीखेत, नदीयान ढोक, मुर्राह आणि नादिली सुम तसेच मेंढरमधील बुरी मोहल्ला, जोगी मोहल्ला, जट्टन मोहल्ला छज्जला, बानोला वन बालाकोट आणि पूंछमधील शाहपूर आणि गुंट्रियन येथे सुरक्षा दलांनी घेराव घालत शोध मोहीम सुरू केली.

गुरसाईमधील लोहारिका, सांगिओट आणि गुरसाई मोरहा आणि मंडीमधील लोअर सावजियान आणि त्याच्या लगतच्या भागातही शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

GST दर कमी करण्याचे श्रेय राज्य सरकारांना जाते, ममता बॅनर्जी यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

भरधाव ट्रकची रिक्षाला धडक, अपघातात चार विद्यार्थ्यांसह 5 जणांचा मृत्यू

ब्रिटनसह ३ देशांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून दिली मान्यता, इस्रायलने व्यक्त केला संताप

ट्रॅफिक हा नवा कर… वर्षातले अडिच महिने त्यात खर्च होतात; तरुणाची पोस्ट व्हायरल

indigo

उड्डाण घेण्याआधीच इंडिगोच्या विमानात उंदिर घुसला, कानपूर विमानतळावर प्रवाशांचा एकच गोंधळ

सध्याच्या GST सुधारणा अपुर्या, जीएसटी २.० ही मागणी आमची होती, मोदी घेतायत श्रेय; जयराम रमेश म्हणाले…

GST दर कमी करण्याचे श्रेय घेणाऱ्या पंतप्रधानांनी आठ वर्ष वाढीव दराने केलेल्या लुटीची जबाबदारी घ्यावी – हर्षवर्धन सपकाळ

आधी नोकरी मग लग्न… ट्रम्पच्या व्हिसा फी वाढीचा वधू वरांना फटका; पुढे ढकलावे लागले सोहळे

प्रेयसीशी बोलण्याच्या नादात वाहनावरील नियंत्रण सुटलं, भरधाव कारने सहा जणांना चिरडलं