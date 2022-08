जम्मू-कश्मीर हादरले, एकाच कुटुंबातील सहा जणांचे मृतदेह आढळल्याने खळबळ

जम्मू-कश्मीर हादरले असून एकाच कुटुंबातील सहा जणांचे मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. जम्मूमधील सिधरा (Sidhra) या भागामध्ये बुधवारी सकाळी हे मृतदेह आढळले आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तपास सुरू केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी सिधरा भागामध्ये एकाच कुटुंबातील सहा जणांचे मृतदेह आढळले. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतांची ओळख पटली आहे. सकिना बेगम, त्यांच्या दोन मुली नसिमा आणि रुबिना बानो, मुलगा जफर सलीम आणि दोन नातेवाईक नूर उल हबीब आणि सजाद अहमद अशी मृतांची नावे आहेत.

J&K | Six members of a family found dead at their residences in Sidra area of Jammu. Details awaited.

Two bodies were found in one house, while four were found in their second house. pic.twitter.com/woHFlOMsW0

