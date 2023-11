Srinagar Fire – श्रीनगरच्या दल सरोवरात अग्नितांडव; कोट्यावधींची मालमत्ता भस्मसात

जम्मू-काश्मीरमधील लोकप्रिय पर्यटन केंद्र असलेल्या दल सरोवरात शनिवारी सकाळी भीषण आग लागली आहे. या भीषण आगीत कोट्यावधींची मालमत्ता जळून खाक झाली आहे. या घटनेत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. श्रीनगर शहरातील प्रसिद्ध डल सरोवरावर हाऊसबोट फ्लोटिंग पॅलेस देखील आहेत.

घाट क्र. 9 जवळ लागली आग-

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दल सरोवराच्या घाट क्रमांक 9 जवळ पहाटे 5.15 च्या सुमारास आग लागली. सुरुवातीला ही आग एकाच हाऊसबोटला लागली होती. परंतु त्या आगीचा भडका प्रचंड असल्याने अजूबाजूच्या इतर हाऊसबोटजवळ ही आग पसरली. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दल व अन्य सेवा विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोतले. परंतु ही आग कशी लागली याची माहिती अद्याप समजलेली नाही.

#WATCH | Several houseboats were gutted in a fire in Srinagar’s Dal Lake last night pic.twitter.com/uDtuOQO9yw

— ANI (@ANI) November 11, 2023