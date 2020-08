जम्मू कश्मीरमध्ये पोलिसांच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला, दोन पोलीस शहीद

जम्मू कश्मीरची राजधानी असलेल्या श्रीनगरमधील नौगाम सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांनी पोलिसांच्या ताफ्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात दोन पोलीस शहीद झाले आहेत. शुक्रवारी सकाळी हा हल्ला झाला. यावेळी झालेल्या चकमकीत एक दहशतवादी देखील ठार झाला.

#UPDATE Two Police personnel lost their lives and one injured in the firing by terrorists in Nowgam. Area cordoned off. More details awaited. (visuals deferred by unspecified time). #JammuAndKashmir https://t.co/8oecUfOKqv pic.twitter.com/l9xEG35vUS

— ANI (@ANI) August 14, 2020