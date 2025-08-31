Jammu Kashmir – जम्मू-काश्मीरच्या पूंछमध्ये दोन दहशतवाद्यांना अटक, दोन रायफलसह दारुगोळा हस्तगत

सामना ऑनलाईन
|
terrorist

पहलगाममध्ये हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये युद्धपातळीवर दहशतवाद्यांची शोध मोहीम सुरू आहे. सुरक्षा दलाने पूंछमध्ये रविवारी दोन दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. या दहशतवाद्यांकडून दोन रायफल आणि दारुगोळा जप्त करण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गुप्त माहितीच्या आधारे सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांनी ही कारवाई केली.

तारिक शेख आणि रियाझ अहमद अशी अटक केलेल्या दहशतवाद्यांची नावे आहेत. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आजमाबाद येथील शेखच्या घरावर छापा टाकला. छापेमारीत शेखला त्याचा साथीदार अहमदसह अटक केली. दोघांची चौकशी केल्यानंतर, पोलिस पथकाने जालियन गावातील शेखच्या भाड्याच्या निवासस्थानी छापा टाकला आणि शस्त्रे जप्त केली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

देशात एचआयव्ही रुग्णसंख्या सर्वाधिक मिझोरममध्ये; 5 वर्षांत 2,996 जणांचा मृत्यू, 11 हजार नवे रुग्ण

टेक ऑफनंतर काही वेळातच इंजिनला आग, एअर इंडियाच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग

आंदोलनासाठी आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी पाणी आणि शौचालयाची सोय, मुंबई पालिकेची माहिती; 800 सफाई कर्मचारी तैनात

लडाखजवळ अनियंत्रित कार नदीत कोसळली; दोघांचा मृत्यू तर तीन गंभीर जखमी

नदीच्या पुरात वाहून गेली वृद्ध व्यक्ती, यवतमाळमधला व्हिडीओ व्हायरल

पंतप्रधान मोदींनी चीनला क्लीन चीट दिली, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका

Maratha Reservation : उद्यापासून पाणीसुद्धा पिणार नाही, जरांगे पाटील यांची घोषणा

मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू, एकनाथ शिंदे साताऱ्यात तर अजित पवार पुण्यात

अमित शहांचं आणि देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार हे मराठी माणसाला मारायलाच निघालेलं आहे, संजय राऊत यांचा घणाघात