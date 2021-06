जम्मू-कश्मीर – कुलगाममधील चिमेर भागात चकमक, दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू-कश्मीरमधील कुलगाम येथील चिमेर भागात सुरक्षा जवान आणि दहशवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. या चकमकीमध्ये आतापर्यंत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात हिंदुस्थानच्या जवानांना यश आले आहे. या दहशतवाद्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही.

जम्मूमध्ये झालेल्या ड्रोन अटॅकनंतर सुरक्षा जवानांनी दहशवाद्यांविरोधातील मोहीम आणखी तीव्र केली आहे. याआधी शुक्रवारी लश्कर-ए-तोएबाच्या दहशवाद्याचा खात्मा करण्यात आला होता, दुसऱ्या मोहिमेदरम्यान साहिल रमजान डार नावाच्या दहशतवाद्याने आत्मसमर्पण केले होते.

#UPDATE : Two unidentified terrorists have been killed. Operation underway; more details shall follow: J&K Police

Jammu and Kashmir: Encounter begins at Chimmer area of Kulgam. Police and security forces are carrying out the operation. Details awaited.

