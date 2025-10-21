जपानमध्ये पहिल्यांदाच महिला पंतप्रधानांची निवड, जाणून घ्या कोण आहे सनाए ताकाईची?

सामना ऑनलाईन
|

जपानच्या राजकारणात आज ऐतिहासिक क्षण घडला असून ६४ वर्षीय सनाए ताकाईची याची देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली आहे. जपानच्या संसदेने बहुमताने त्यांची निवड केली. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एलडीपी) त्यांना आपला नेता म्हणून निवडाल होतं. त्या आता शिगेरू इशिबा यांची जागा घेतील. ज्यांनी निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.

कोण आहेत सनाए ताकाईची?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सनाए ताकाईची या कट्टर राष्ट्रवादी आणि रूढीवादी विचारसरणीच्या नेत्या आहेत. त्या स्वतःला ‘जपानची आयर्न लेडी’ (Iron Lady) म्हणवतात आणि ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर यांच्याकडून प्रेरणा घेतात.ताकाईची यांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. त्यांनी पहिल्यांदा 1993 मध्ये निवडणूक लढवली आणि संसदेत पोहचल्या. त्या माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या समर्थक असल्याचं बोललं जातं. ताकाईची यांनी आर्थिक सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा आणि लैंगिक समानता यांसह विविध मुद्द्यांवर काम केलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत, लोक NDA ला मतदान करणार नाहीत – पप्पू यादव

दिवाळीत पावसाची आतषबाजी! रायगड, नवी मुंबई, ठाण्यात वीज आणि ढगांच्या गडगडाटासह तुफान पाऊस

पंतप्रधान मोदींनी रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे आश्वासन दिलं होतं का? ट्रम्प यांच्या दाव्यावर काँग्रेसचा सवाल

दिवाळी बोनस कमी दिला, टोल कर्मचाऱ्यांनी हजारो वाहनांना टोल न देता जाऊ दिले; 30 लाखांचे नुकसान

सोलापुरात दिलीप मानेंच्या पक्षप्रवेशाला कार्यकर्त्यांचाच विरोध; भाजप कार्यालयासमोरच आंदोलन

निवडणूक आयोगाच्या कानाचे पडदे फाटले आहेत का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

नरेंद्र मोदींना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे व शरद पवारांनी मदत केली पण त्यांनी त्याचे पांग कसे फेडले ते सर्वांनी बघितलं – संजय राऊत

बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानी निमलष्करी दलावर मोठा हल्ला; BLA च्या हल्ल्यात 5 सैनिक ठार, दोनजण गंभीर जखमी

कामोठ्यात इमारतीला भीषण आग, आई व मुलीचा होरपळून मृत्यू