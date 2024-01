जपान एअरलाईन्सच्या विमानाला मोठी आग, जिवीतहानी नाही

टोकियोच्या हनेडा विमानतळावर जापान एअरलाईन्सच्या एका विमानाला भीषण आग लागल्याने एकच गोंधळ उडाला. आता टोकियोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये विमानाच्या खिडकीतून आगीचा भडका उडताना दिसत आहे. अग्निशमन दल आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जपान एअरलाइन्सच्या विमानाला कोस्ट गार्डच्या विमानाशी टक्कर दिल्यानंतर आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. विमानाला आग लागली तेव्हा विमानात 379 प्रवासी होते. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानातील सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. सध्या विमानाला लागलेली आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

#WATCH | A Japan Airlines jet was engulfed in flames at Tokyo’s Haneda airport after a possible collision with a Coast Guard aircraft, with the airline saying that all 379 passengers and crew had been safely evacuated: Reuters

