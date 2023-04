Fumio Kishida जपानच्या पंतप्रधानांवर ‘स्मोक बॉम्ब’ने हल्ला, भाषण सुरू असताना झाला स्फोट

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) यांच्यावर हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. पंतप्रधान फुमियो हे भाषण देत असताना अचानक स्फोट झाला. फुमियो यांच्यावर स्मोक बॉम्बने हल्ला करण्यात आला. सुदैवाने फुमियो यांना कोणतीही दुखापत झाली नसून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून एकाला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

Japan PM Fumio Kishida evacuated after explosion at his speech venue

