जपानमध्ये राजकीय भूकंप! पंतप्रधान इशिबा शिगेरू राजीनामा देणार, जाणून घ्या कारण…

जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिगेरू इशिबा यांच्या सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये फूट पडू नये म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत इशिबा राजीनामा देणार आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत एलडीपीला पराभव पत्करावा लागला तेव्हापासून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढू लागली होती. मात्र ते राजीनामा कधी देणार याबाबत अद्यापही कोणतीही माहिती आलेली नाही.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इशिबा जपानचे पंतप्रधान झाले. गेल्या एका महिन्यापासून ते त्यांच्याच पक्षातील विरोधक त्यांच्यावर टीका करत आहेत. जुलैमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत इशिबाच्या पक्षाला 248 जागांच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळवता आले नाही.

लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष सोमवारी त्यांच्या नेतृत्वाची निवडणूक घेणार होता. या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधीच पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. जर इशिबा यांचा राजीनामा मंजूर झाला तर तो त्यांच्याविरुद्ध एक प्रकारचा अविश्वास ठराव असेल.

इशिबाच्या राजीनाम्यानंतर, एलडीपी उत्तराधिकारी निवडेपर्यंत जपानमध्ये राजकीय अस्थिरता असेल. एलडीपीचे अनेक खासदार स्वतःला पुढील पंतप्रधान म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाच्या कोणत्याही खासदाराला त्याच्या उमेदवारीसाठी किमान 20 इतर खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. तरच ते या पदासाठी पात्र उमेदवार ठरतील.

संसदेतही पाठिंबा आवश्यक –
पक्षाचा नेता निवडून आल्यानंतर, उमेदवाराला पंतप्रधान होण्यासाठी संसदीय मत मिळवावे लागते. एलडीपीच्या नेतृत्वाखालील युतीने बहुमत गमावले असले तरी, कनिष्ठ सभागृहात त्यांच्याकडे अजूनही सर्वाधिक जागा आहेत, ज्यामुळे त्यांचा उमेदवार जिंकेल अशी शक्यता आहे.

शर्यतीत कोणती नावे महत्त्वाची आहेत?
सत्ताधारी पक्षाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये माजी गृहमंत्री साने ताकायची, कृषीमंत्री शिंजिरो कोइजुमी आणि माजी आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकायकी कोबायाशी यांचा समावेश आहे. तर आता विद्यमान मुख्य कॅबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी आणि अर्थमंत्री कात्सुनोबू काटो हे देखील इशिबाचे उत्तराधिकारी होऊ शकतात.

