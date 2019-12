बघू आता कुलदीप सेंगर कधी जातो रुग्णालयात, जावेद अख्तर यांचा सरकारला टोला

उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंग सेंगर याला दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सेंगरच्या शिक्षेवरून प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी सरकारला टोला लगावला आ हे. जावेद अख्तर यांनी ट्विट करून हा टोला लगवाला आहे.

Kuldeep Sengar the rapist has been given life term by the court . Now let’s see how soon he gets unwell and is shifted to a hospital .

