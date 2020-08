रात्री उशीरा जावेद अख्तर यांनी दिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा, नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल

शनिवारी संपूर्ण देशात स्वातंत्र्यदिन जल्लोषात साजरा झाला. सोशल मीडियावरून अनेकांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनी देखील शुभेच्छांचे ट्विट केले. मात्र त्यांनी रात्री अकराच्या सुमारास दिवस संपायला अवघा एक तास उरलेला असताना हे ट्विट केल्याने नेटकऱ्यांनी त्यांना चांगलेच ट्रोल केले.

Avery happy Independence Day to all my Indian sisters and brothers . Long live our independence !!!

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) August 15, 2020