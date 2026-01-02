फेक AI व्हिडीओवरून जावेद अख्तर संतापले, कायदेशीर कारवाईचा दिला इशारा

सामना ऑनलाईन
|

DeepFake AI जनरेटेड व्हिडीओ बनवून कलाकारांची बदनामी केली जात आहे. याचा फटका सुप्रसिद्ध गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांचा देखील बसला आहे. त्यांच्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओवरून जावेद अख्तर संतापले आहेत.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या एआय-जनरेटेड व्हिडिओमध्ये जावेद अख्तर हे आता आस्तिक झाले असल्याचा खोटा दावा करण्यात आला आहे. जावेद अख्तर यांनी त्यांच्या विरोधात पसरवल्या जाणाऱ्या ‘डीपफेक’ व्हिडिओवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी ‘एक्स’वर पोस्ट करत त्यांनी या व्हिडिओवर भाष्य केले. हे असले प्रकार पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी आपण सायबर पोलिसांत तक्रार करून कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे जावेद अख्तर म्हणाले.

हिंदुस्थानात डीपफेकविरुद्ध काय नियम आहेत?

केंद्र सरकारने 2025 च्या अखेरीस डीपफेक आणि एआय-जनरेटेड कंटेंटसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. आयटी नियम 2021 अंतर्गत, डीपफेक व्हिडीओ, फोटो संदर्भात तक्रार मिळाल्यापासून 36 तासांच्या आत हे दिशाभूल करणारे कंटेंट काढून टाकणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व एआय-जनरेटेड फोटो किंवा व्हिडिओमध्ये ‘एआय-जनरेटेड’ असे स्पष्टपणे नमूद करणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri news – 10 हजाराची लाच घेताना तलाठी लाचलुचपतच्या जाळ्यात

mumbai real estate record 1.5 lakh homes sold in a year, govt earns rs 13,487 crore revenue

मुंबईत वर्षभरात दीड लाख घरांची विक्री; मुद्रांक शुल्कातून सरकारी तिजोरीत 13,487 कोटींचा महसूल

अहिल्यानगरात शिंदे गटाला झटका, एकूण पाच उमेदवारांचे अर्ज बाद, एबी फॉर्मवरील खाडाखोड, चुकीची स्वाक्षरी करणे भोवले

10 महापालिकांसाठी 18 हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात, पुण्यात सर्वात जास्त, तर वसई-विरारमध्ये सर्वात कमी

प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी फक्त पाणीच भरायचे का? अजित पवारांना पत्र पाठवून राजीनामा

देवाभाऊंच्या बालेकिल्ल्यात ‘नाराजी’नामा सत्र, 80 हून अधिक कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांचे सामूहिक राजीनामे

अमरावतीत भाजप पदाधिकार्‍यांनी पळ काढला, पैसे देऊन तिकीट वाटल्याचा गंभीर आरोप

पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच ट्रोलिंग; पुण्यात भाजप उमेदवाराची माघार, पूजा मोरे यांची फडणवीसांविरोधातील पोस्ट व्हायरल

असं झालं तर… भाडेकरार संपल्यावर भाडेकरूने घर सोडले नाही…