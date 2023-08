Neeraj Chopra – ‘गोल्डन बॉय’ नीरज चोप्राची ऐतिहासिक कामगिरी, जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदकाला गवसणी

हिंदुस्थानचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा (Neeraj Chopra) याने जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. नीरजने सुवर्णपदक जिंकले असून जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेत अशी कामगिरी करणारा तो पहिला हिंदुस्थानी खेळाडू ठरला आहे. हंगेरीची राजधानी बुडापोस्ट येथे झालेल्या या स्पर्धेत नीरजने 88.17 मीटर लांब भाला फेकत सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले, तर त्याचा पाकिस्तानचा प्रतिस्पर्धी अर्शद नदीम याने 87.82 मीटर लांब भाला फेकत रौप्यपदक पटकावले.

अंतिम फेरीत नीरज चोप्रा याची सुरुवात चांगली झाली नव्हती. त्याचा पहिलाच थ्रो फाऊल झाला. त्यामुळे अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या 12 खेळाडूंमध्ये तो शेवटच्या स्थानावर घसरला. मात्र नाउमेद न होता त्याने पुढच्याच प्रयत्नात थेट 88.17 मीटर लांब भाला फेकला आणि थेट पहिल्या स्थानावर उडी घेतली.

दुसरीकडे पाकिस्तानच्या अर्शद नदीम याने पहिल्या दोन प्रयत्नात 74.80 आमि 82.81 मीटर लांब भाला फेकका, तर तिसऱ्या प्रयत्नाला त्याला 87.82 मीटरचे अंतर गाठता आले. चेक रिपब्लिकच्या जाकुब वेदलेच याने 86.67 मीटर भाला फेकत कांस्यपदकावर मोहोर उमटवली.

