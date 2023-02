जेएनयूमध्ये शिवजयंती साजरी करण्यावरून वाद, शिवरायांच्या प्रतिमेचा अवमान झाल्याचा आरोप

रविवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती देशभरात ठिकठिकाणी साजरी करण्यात आली. दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिवजयंती सोहळ्यावरून विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात वाद होऊन तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याचं वृत्त आहे. या दरम्यान, महाराजांच्या प्रतिमेचा अवमान झाल्याचा आरोप एका गटाकडून करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात बोलताना अभाविपचे सचिव उमेशचंद्र अजमेरा म्हणाले, शिवजयंतीनिमित्त आम्ही स्टुडंट अॅक्टिविटी सेंटर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा ठेवली होती. मात्र, एसएफआयच्या विद्यार्थ्यांनी ही प्रतिमा बाहेर काढली. तसेच हार कचरापेटीत फेकून दिला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. पुढे बोलताना त्यांनी एसएफआयच्या विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठातील वातावरण दूषित करण्यात येत असल्याचा आरोपही केला. विद्यापीठ प्रशासनाने याविरोधात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

तर दुसरीकडे डाव्या कार्यकर्त्यांनी अभाविपच्या कार्यकर्त्यांवर मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, विद्यापीठाकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. सध्या विद्यापीठ परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त असून ही परिस्थिती चिघळू नये, असे प्रयत्न केले जात आहेत.

ABVP members kept Shivaji’s portrait at JNUSU office for which permission from JNUSU delegation was needed. Despite that, they did it illegally. Other students came there & removed all portraits for screening programme due to which fight broke out b/w two groups:JNU NSUI Gen Secy pic.twitter.com/TXdJYSlTMH

— ANI (@ANI) February 19, 2023