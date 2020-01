जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात पुन्हा हिंसाचार; विद्यार्थ्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी, 25 जखमी

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (जेएनयू) पुन्हा एकदा हिंसाचार झाला आहे. दोन गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीमध्ये 25 जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघाचा (जेएनयूएसयू) अध्यक्ष आयशी घोषचा समावेश आहे. आयशी घोषच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. हिंसक हाणामारीनंतर जेएनयूबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले असून आत जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.

Delhi: Heavy police presence at the main gate of Jawaharlal Nehru University, following violence in the campus. https://t.co/RHjQxI3OKQ pic.twitter.com/cmrPLG5pT9

जेएनयूमध्ये झालेल्या हाणामारीप्रकरणी जेएनयूएसयूने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडे बोट दाखवले असून एबीव्हीपीने हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. जेएनयूएसयूचा अध्यक्ष आयशी घोष याने साबरमती आणि इतर होस्टेलमध्ये प्रवेश करून एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांनी हिंसाचार केल्याचा आरोप केला. एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांनी दगडफेक आणि तोडफोड केल्याचा आरोपही आयशी घोषने केला आहे. चेहऱ्यावर फडके बांधून आलेल्यांनी हल्ला केल्याचा आरोपही आयशी घोषने केला.

JNU Students’ Union claims ABVP members of JNU behind attack on students and professors in Jawaharlal Nehru University campus. pic.twitter.com/BTzU4YVC3F

दुसरीकडे एबीव्हीपीने डाव्या संघटना एसएफआय, आयसा आणि डीएसएफवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. एबीव्हीपी अध्यक्ष दुर्गेश कुमार याने हा आरोप केला आहे. डाव्या संघटनांनी होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांवर हेरून हल्ला केला. तसेच होस्टेलच्या खिडक्यांचीही तोडफोड केली. या हल्ल्यात एबीव्हीपीचे 15 विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याचा आरोपही कुमारने केला.

केजरीवाल यांचे ट्वीट

दरम्यान, जेएनयूमध्ये झालेल्या हिंसक हाणामारीप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्वीट करून दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचार रोखण्याचे आवाहन केले आहे. जेएनयूमध्ये घडलेल्या हिंसाचारामुळे ही हैराण झालो असून विद्यार्थ्यांवर भयानक हल्ला झाला आहे. पोलिसांनी तात्काळ हिंसाचार रोखावा आणि शांतता प्रस्थापित करावी, असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले आहे.

Spoke to Hon’ble LG and urged him to direct police to restore order. He has assured that he is closely monitoring the situation and taking all necessary steps https://t.co/gpRGCCbwGF

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 5, 2020