अखेर 14 वर्षांचा संसार मोडला! टिव्ही इंडस्ट्रीतले जय भानूशाली आणि माही वीज झाले विभक्त

सामना ऑनलाईन
|

टिव्ही इंडस्ट्रीतून एक धक्कादायक बातमी समोर .येत आहे. प्रसिद्ध कपल जय भानूशाली आणि माही वीज यांचा घटस्फोट झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या नात्यात आलबेल नसल्याची चर्चा होती मात्र त्या बातम्यांना आता ब्रेक लागला आहे. हे दोघं एकमेकांपासून विभक्त झाले आहेत. तब्बल 14 वर्षाच्या संसारानंतर हे दोघं वेगळे झाले आहेत.

जय भानूशाली आणि माही वीज यांनी अधिकृतरित्या हे नाते संपवले आहे. त्यांना तीन मुलं आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून जय आणि माही दोघांमध्ये मतभेद सुरु होते. त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्याही समोर येत होत्या. काही महिन्यांपूर्वी दोघांनी न्यायालयात धाव घेत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. आज दोघांनी घटस्फोटाच्या कागदावर सही केली आणि त्यांच्या घटस्फोटाच्या बातम्या समोर आल्या. दोघंही जुलपासून वेगळे राहत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुणे बाजार समितीकडून ठराविक व्यापाऱ्यांना पुन्हा भूखंड वाटपाचा घाट

आधीच्या प्रियकरासोबत मिळून तरुणीने केली लिव्ह इन पार्टनरची हत्या, असा झाला खुलासा

AI च्या माध्यमातून भावाचे आणि बहिणींचे बनवले अश्लिल फोटो आणि व्हिडीओ; ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून 19 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

उत्तम आरोग्यासाठी रोज एक वाटी दही आहे खूप गरजेचे, वाचा

लग्नात सुंदर दिसण्यासाठी करून बघा हे खास फेशियल

वजन कमी करण्यासाठी या भाकरीचा आहारात समावेश करायलाच हवा, वाचा

आता ब्लॅक हेडस् काढण्यासाठी पार्लरमध्ये जाण्याची गरज नाही, जाणून घ्या

चहा पिताना तुम्हीही त्यात हे पान घाला मिळतील खूप सारे फायदे, वाचा

ती पुन्हा त्याच वाटेवर…, अनाया बांगरने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, व्हिडीओतून दिली माहिती