INDvsPAK हिंदुस्थानच्या विजयानंतर जय शहांचा तिरंगा हातात घेण्यास नकार, विरोधकांसह नेटकऱ्यांचा संताप

आशिया चषक स्पर्धेत हिंदुस्थानने दमदार सलामी दिली असून रविवारी झालेल्या रोमहर्षक लढतीत कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा 5 विकेट्सने पराभव केला. हिंदुस्थानने पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्याला धूळ चारल्यानंतर दुबईच्या रस्त्यांवरही हिंदुस्थानी प्रेक्षकांनी जल्लोष केला आणि देशभरात क्रीडाप्रेमींनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. या सामन्यानंतर सोशल मीडियावर हिंदुस्थानी संघावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय.

हिंदुस्थानने वर्ल्डकपमधील पराभवाचा वचपा काढल्याने अनेकांनी आपल्या भावना मोकळ्या मनाने व्यक्त केल्या आहेत. याच दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत असून बीसीसीआयचे सचिव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा यांना विरोधकांसह नेटकऱ्यांच्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. जय शहा यांनी हिंदुस्थानच्या विजयानंतर तिरंगा हातात घेण्यास नकार दिल्याचा आरोप करण्यात येतोय.

हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील सामना अखेरच्या षटकापर्यंत रोमहर्षक झाला. शेवटच्या षटकामध्ये विजयासाठी हिंदुस्थानला 6 चेंडूत 7 धावांची आवश्यकता होती. पहिल्या चेंडूवर जडेजाची विकेट गेली. त्यानंतर कार्तिकने एक धाव घेतली आणि हार्दिक पांड्याकडे स्ट्राईक झाली. तिसरा चेंडू डॉट गेल्याने 3 चेंडूत 6 धावा असे समिकरण झाले. अखेर पांड्याने चौथ्या चेंडूवर खणखणत षटकार खेचला आणि मैदानात क्रीडाप्रेमींचा एकच जल्लोष सुरू झाला. हा सामना पाहण्यासाठी दुबईतील मैदानावर जय शहा देखील उपस्थित होते. हिंदुस्थानने पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर एका व्यक्तीने जय शहा यांच्याकडे तिरंगा आणून दिला. मात्र जय शहा यांनी तिरंगा हातात घेण्यास नकार दिला आणि त्या व्यक्तीला माघारी पाठवले. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

विरोधकांनी साधला निशाणा

तिरंगा हातात घेण्यास नकार दिल्याने जय शहा यांना विरोधकांसह नेटकऱ्यांकडून ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. काँग्रेसच्या युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनाव बीव्ही यांनी हा व्हिडीओ शेअर करत ‘तिरंग्याचा एवढा द्वेष?’ असा सवाल केला आहे. तर टीआरएसचे नेते कृष्णण केटीआरएस यांनी भाजपव्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने तिरंगा हातात घेण्यास नकार दिला असता तर त्याला देशद्रोही ठरवले गेले असते असे म्हटले.

If it was any non bjp leader who refused to hold the Indian Flag, the whole of BJP IT Wing would have called Anti National and the Godi Media would have day long debates on it ….

Luckily its Shahenshah’s Son Jay Shah pic.twitter.com/zPZStr2I3D

— krishanKTRS (@krishanKTRS) August 28, 2022