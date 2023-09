Jaya Verma Sinha – 166 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी महिलेची वर्णी, वाचा सविस्तर…

भारतीय रेल्वेच्या (Indian Railway) 166 वर्षांच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी महिलेची वर्णी लागली आहे. जया वर्मा-सिन्हा (Jaya Verma Sinha) यांची रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी निवड झाली आहे. शुक्रवारी त्यांनी या पदाचा कारभार स्वीकारला.

जया वर्मा-सिन्हा यांनी अनिल कुमार लाहोटी यांची जागा घेतली आहे. लाहोटी यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून त्यांच्या जागी चार सदस्यी समितीने जया वर्मा-सिन्हा यांची नियुक्ती केली आहे. 31 ऑगस्ट 2024पर्यंत त्या या पदावर असतील.

Jaya Verma Sinha assumes charge as the Chairman and CEO of the Railway Board. She is the first woman to hold this position in the 166-year history of Indian Railways, as well as the 166-year history of the Railway Board. pic.twitter.com/w2GfHjswT2

