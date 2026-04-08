पाकिस्तानमध्ये होणार अमेरिका व इराणमध्ये शांतता चर्चा,11 एप्रिलला होणार बैठक;जेडी वान्स राहणार उपस्थित

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांचा युद्धविराम जाहीर केल्यानंतर आता या आठवड्याच्या अखेरीत अमेरिका व इराणमध्ये शांतता चर्चा होणार आहे. ही चर्चा पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे होणार असून त्यासाठी. उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ या शनिवारी ११ एप्रिलला पाकिस्तानला जाणार आहे.
"I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr Kushner, to Islamabad for talks this weekend. The first…
"Vice President JD Vance has played a very significant and key role in this since the very beginning. Of course, he's the president's right-hand man. He is the vice president of the United States. He's been involved in…
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट यांनी या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की जेडी वान्स यांच्या अध्यक्षेताखालील एक पथक शनिवारी पाकिस्तानला जाणार असून तिथे शांतता चर्चेचा पहिला टप्पा पार पडेल. वान्स यांच्यासोबत ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार जॅरेड कुशनेर आणि स्टीव्ह विटकॉफ हे देखील इस्लामाबादला जाणार आहेत. शनिवारी सकाळी ही स्थानिक वेळेनुसार बैठक पार पडेल. इंडिया टुडेने याबाबत वृत्त दिले आहे.