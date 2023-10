पंतप्रधान मोदी ओबीसी नाही तर ‘वोट के सौदागर’, जातिनिहाय जनगणना झाल्यास पोलखोल होईल; जेडीयूचा हल्लाबोल

बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्यापासून राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतानाच आता जेडीयूने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जातीवरच सवाल उपस्थित केला आहे. जेडीयूचे आमदार आणि मुख्य प्रवक्ते निरज कुमार यांनी मोदी खोटे बोलत असल्याचे म्हटले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 एप्रिल 2019 रोजी उत्तर प्रदेशमधील कन्नौज येथे एका जनसभेला संबोधित करताना आपण मागासवर्गीय प्रवर्गातून येत येतो. गुजरातमध्ये मोदी नावाची जात नसून हे एक आडनाव आहे, असे म्हटले होते. पंतप्रधान मोदी मोढ घांची (Modh Ghanchi) जातीत जन्माला आले आहेत. 2002मध्ये मोदींनी राजकीय लाभासाठी मोढ घांची जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये केला, असा आरोप निरज कुमार यांनी केला.

पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना निरज कुमार यांनी सरकारचे 1993मधील एक पत्रही दाखवले. मोढ घांची जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आलेला नाही, असे यात नमूद करण्यात आले. मात्र मोदींनी राजकीय लाभासाठी मोढ घांची जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये केला. जर मोदी मोढ घांची असतीत तर ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले नव्हते. मग त्यांनी स्वत:च्या जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश कसा केला? ही जात ओबीसीमध्ये कधी आली? सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण कधी केले? तो अहवाल कुठे आहे? त्यांच्या जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये असल्याची अधिसूचना कुठे आहे? असे सवाल करत निरज कुमार यांनी मोदींना ‘वोट का सौदागर’ म्हटले.

जातिनिहाय जनगणना झाली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कशी फसवणूक केली याची पोलखोल होईल. त्यामुळे ते याचा विरोध करतात. राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून त्यांनी आपल्या जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश केला. खरे तर हा समाज पुढारलेल्या वर्गातून आला आहे. असा दावा त्यांच्याच पूर्वजांनी केला आहे. त्यामुळे 2019 ला कन्नौजमध्ये मोदी जाहीर सभेमध्ये खोटे बोलले. याचा खुलासा भाजपने करावा, असे आव्हान निरज कुमार यांनी दिले.

#WATCH | Patna, Bihar: JDU leader Neeraj Kumar says, “If Narendra Modi’s caste is Modh Ghanchi, then he was not backward socially or educationally. Then how did Narendra Modi include himself in OBC? How is that caste included in OBC? When was the social or economic survey done?… pic.twitter.com/JlMAXuN9xE

— ANI (@ANI) October 15, 2023