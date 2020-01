बिहारमध्ये राजकीय भूकंप! प्रशांत किशोर यांची ‘जदयू’मधून हकालपट्टी

बिहारची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असतानाच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून मतभेद झाल्याने प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांची जदयूमधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व जदयूचे नेते प्रशांत किशोर यांच्यात बिनसले होते. प्रशांत किशोर यांनी मंगळवारी नितीश कुमार यांना फटकारत त्यांचा खोटारडे असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये तणाव वाढला होता. अखेर बुधवारी पक्षविरोधी कारवाईचा आरोप ठेवत प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांना पक्षातून बाहेर काढण्यात आले आहे.

JD(U) leaders Prashant Kishor and Pavan Varma have been expelled from the party for indulging in ‘anti party activities’. pic.twitter.com/9U37LkrjZC

— ANI (@ANI) January 29, 2020