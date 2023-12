कॅन्सरशी झुंज देणाऱ्या ज्युनियर मेहमूद यांची जितेंद्र यांनी पूर्ण केली इच्छा

बॉलिवूडमध्ये असे काही अभिनेते होऊन गेले ज्यांची प्रतिमा आजदेखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या कलाकारांनी आपलं संपूर्ण जीवन प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी समर्पित केले. विनोदी कलाकार मेहमूद यांनी अपार प्रसिद्धी मिळवली. त्यांच्याप्रमाणे दिसणाऱ्या आणि ज्युनिअर मेहमूद म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या नईम सय्यद यांनीही लोकप्रियता मिळवली. सय्यद हे सध्या कॅन्सरशी झुंज देत असून त्यांच्यावर इलाज सुरूआहेत. सय्यद यांनी त्यांच्या काही सहकलाकारांना व मित्रांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांची ही इच्छा अभिनेते जितेंद्र यांनी पूर्ण केली आहे.

ज्युनियर महमूदने व्यक्त केली इच्छा

एका सोशल मीडिया यूजरने ज्युनियर मेहमूदचा जुना फोटो ट्विटरवर शेअर करत त्यांच्या इच्छेबाबत खुलासा केला आहे. या पोस्टमध्ये त्याने म्हटले आहे की, ‘ज्युनियर मेहमूद याच्यावर सध्या स्टेज 4 कॅन्सरवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अभिनेता जितेंद्र आणि त्यांचा बालपणीचा मित्र, अभिनेता सचिन पिळगावकर या दोघांना भेटण्याची त्यांची इच्छा आहे. मी या दोन्ही कलाकारांना विनंती करतो की त्यांनी नईम सय्यद यांची भेट घ्यावी.

Junior Mehmood, yesteryear’s adorable child star, is in hospital with 4th stage cancer. He has expressed his wish to meet Jeetendra whom he often co-starred with n childhood friend Sachin Pilgaonkar to visit him,please Jeetendra saab,Sachinji grant him what cld be his last wish. pic.twitter.com/rkLHeLqxlS

