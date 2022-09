लोक रेशन, कपडे, किराणा विकत घेतात; पण भारतीय जनता पक्ष आमदार खरेदी करतो!

झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) यांच्या सरकारने आज विधानसभेमध्ये बहुमत सिद्ध करत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. या पार्श्वभूमी झारखंड मुक्ती मोर्चाने भाजप राज्य सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप दंगलींना हवा देऊन देशात गृहयुद्धासारखी स्थिती बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप हेमंत सोरेन यांनी केला. तसेच लोक रेशन विकत घेतात, पण भाजप आमदार खरेदी करतात असा टोलाही त्यांनी लगावला.

झारखंडमध्ये गेल्या काही दिवसापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. यात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बाजी मारली आहे. त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये फोडाफोडीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्नात असणाऱ्या भाजपला धक्का बसला आहे. सोरेन यांनी 48 मतांनी प्रस्ताव जिंकला आहे.

विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर विधानसभेला संबोधित करताना हेमंत सोरेन यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. झारखंडचे सरकार पाडण्यासाठी आणि आमदारांची खरेदी करण्यासाठी आसामचे हिमंत बिस्वा सरमा यांचे सरकारही सहभागी होते. भाजप आमदारांच्या खरेदीत आणि फोडाफोडीमध्ये व्यस्त आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच लोक कपडे, रेशन, किराणा विकत घेतात, परंतु भाजप आमदारांच्या खरेदीमध्ये व्यस्त असल्याचे ते म्हणाले.

