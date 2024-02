अश्रू ढाळणार नाही म्हणत हेमंत सोरेन यांचा भाजपला इशारा, राज्यपालांवरही साधला निशाणा

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेते हेमंत सोरेन अटकेची कारवाई झाल्यानंतर पहिल्यांदाच विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी झाले. यानंतर झारखंड विधानसभेत बहुमत चाचणी ठरावावर मतदान पार पडलं. यावेळी हेमंत सोरेन आपल्या भाषणात म्हणाले की, 31 जानेवारीच्या अंधाऱ्या रात्री देशात पहिल्यांदाच एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली. याआधी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना अशाप्रकारे अटक झाल्याचे मला माहीत नाही. तसेच सोरेन यांनी राजभवनावर निशाणा साधत गंभीर आरोप केले. पुढे ते म्हणाले, ‘मी अश्रू ढाळणार नाही, ते योग्य वेळेसाठी राखून ठेवेन, तुमच्यासाठी अश्रूंची किंमत नाही. वेळ आल्यावर त्यांच्या कट कारस्थानाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईन’, असा इशाराच यावेळी दिला.

हेमंत सोरेन म्हणाले की, त्यांच्यात दडलेली निराशा रोज व्यक्त होत होती. ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही अद्याप पराभव स्वीकारलेला नाही. जर त्यांना वाटत असेल की मला तुरुंगात टाकून ते त्यांच्या मनसूब्यांमध्ये यशस्वी होऊ शकतात, तर हे झारखंड आहे, जिथे अनेकांनी आपले बलिदान दिले आहे. या लोकांनी देशाच्या स्वातंत्र्याचे स्वप्नही पाहिले नव्हते. तेव्हापासून झारखंडचे आदिवासी त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. हेमंत सोरेन पुढे म्हणतात की, ‘आज मला झारखंडमधील 8.5 एकर जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. जर त्यांच्यात हिंमत असेल तर माझ्या नावावर असलेल्या जमिनीची कागदपत्रे दाखवा. जर हे सिद्ध झाले तर मी राजकारण सोडेन’, असेही ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, मी अश्रू ढाळणार नाही, ते योग्य वेळेसाठी राखून ठेवेन, तुमच्यासाठी अश्रूंची किंमत नाही. वेळ आल्यावर त्यांच्या कट कारस्थानाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असे त्यांनी सांगितलं.

#WATCH | Former Jharkhand CM and JMM leader Hemant Soren says, “Main aansu nahi bahaunga, aansu waqt ke liye rakhuga, aap logo ke liye aansu ka koi matlab nahi…” pic.twitter.com/y1dOU0f7td

— ANI (@ANI) February 5, 2024