जम्मू-कश्मीरमध्ये LOC वर हिमस्खलन, लष्कराचे 3 जवान शहीद; महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला वीरमरण

जम्मू-कश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील मच्छल सेक्टरमध्ये (Machhal Sector) शुक्रवारी रात्री हिमस्खलनाच्या तावडीत सापडल्याने लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले. तिघेही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील दहशतवादी घुसखोरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी गस्त घालत असताना ही दुर्घटना घडली. अचानक झालेल्या हिमस्थलनाखाली तिन्ही जवान बर्फाखाली दबले गेले आणि यात त्यांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल इमरॉन मुसावी यांनी दिली आहे.

नाईक मनोज लक्ष्मणराव गायकवाड (Naik Gaikwad Manoj Laxman Rao), लान्सनाईक मुकेश कुमार (Lance Naik Mukesh Kumar,) आणि गनर सौविक हाजरा (Gunner Souvik Hazra) अशी हिमस्खलनामध्ये शहीद झालेल्या जवानांची नावे आहेत. तर दोन जवानांना वाचवण्यात यश आले असून त्यांच्यावर कुपडावा येथील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Indian Army’s Gunner Souvik Hazra, Lance Naik Mukesh Kumar, Naik Gaikwad Manoj Laxman Rao, who were a part of a patrol party near the LoC in Machhal Sector, Kupwara, lost their lives in the line of duty when they came under an avalanche yesterday. pic.twitter.com/xgBVmzJQuS

