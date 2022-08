जम्मू-कश्मीरमध्ये पुन्हा ‘टार्गेट किलिंग’ सुरू, नाव विचारून कश्मिरी पंडितांना घातल्या गोळ्या

जम्मू-कश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा टार्गेट किलिंग सुरू झाले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होऊन 24 तास उलटत नाही तोच कश्मिरी पंडितांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आहे. शोपियामध्ये दोन कश्मिरी पंडित बंधुंना दहशतवाद्यांनी नाव विचारून गोळ्या घातल्या. यात एकाचा मृत्यू झाला असून एक गंभीर जखमी झाला आहे.

दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये सुनील कुमार भट्ट यांचा मृत्यू झाला आहे, तर त्यांचे बंधू गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

One person dead, one injured in firing by terrorists on civilians in an apple orchard in Chotipora area of Shopian. Both the deceased and injured belong to the minority community. The injured person has been shifted to hospital. Area cordoned off: Kashmir Zone Police

