जम्मू-कश्मीरच्या वनक्षेत्रात दहशतवाद्यांचा तळ उध्वस्त; रायफल आणि २२ जिवंत काडतूसे जप्त

जम्मू आणि कश्मीर पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने डोडा येथे रविवारी मोठी कारवाई करत दहशतवाद्यांचा तळ उध्वस्त केला. पोलीस स्टेशन थाथरीच्या अखत्यारीतील भालाडा वनक्षेत्रात (Bhalara Forest Area) तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवत ही शोध मोहीम राबवण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार डोडा जिल्ह्यातील थाथरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील भालाडा वनक्षेत्रात ही कारवाई करण्यात आली. या शोध नेतृत्व एस.एस.पी. डोडा संदीप मेहता यांच्या देखरेखीखाली ही मोहीम पार पडली.
गुप्त माहितीच्या आधारावर एसओजी पथकाने शोध मोहीम सुरू केली,ज्यामध्ये एक एसएलआर रायफल (SLR rifle), दोन रायफल मॅगझीन (Magazines), २२ जिवंत काडतूसे (Live Rounds)असा मोठा साठा जप्त करण्यात आला.
ही शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त केल्यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षा जाळे (security grid) मजबूत झाले असून समाजविरोधी किंवा राष्ट्रविरोधी घटकांकडून होणारा त्यांचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यास मदत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या कारवाईतून डोडा जिल्ह्यात शांतता, स्थिरता आणि सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी जम्मू आणि कश्मीर पोलिसांची कामगिरी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
पुढील तपास
जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रास्त्रांचा मूळ स्त्रोत निश्चित करण्यासाठी आणि ती लपवणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांची ओळख पटवण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.
अलीकडील संबंधित कारवाई (शोपियान)
नोव्हेंबरमध्ये, शोपियान पोलिसांनीही या भागात मोठी कारवाई केली होती. बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) अंतर्गत प्रतिबंधित असलेल्या जमात-ए-इस्लामी (JeI) या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती आणि परिसरांना लक्ष्य करून शोपियान जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात आली होती.
