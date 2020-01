JNU – पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आझाद मैदानात पाठवले

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) रविवारी मुखवटेधारी गुंडांनी घुसून विद्यार्थ्यांना केलेल्या अमानुष मारहाणीचा मुंबईतील हजारो विद्यार्थ्यांनी निषेध नोंदवत आहेत. रविवारी मध्यरात्रीपासूनच विद्यार्थ्यांनी गेटवे ऑफ इंडिया येथे जमून ठिय्या आंदोलन केले असून त्यांना आता आझाद मैदानात पाठवण्यात आले आहे.

Mumbai: Protesters(protesting against #JNUViolence ) at Gateway of India evicted by Police and relocated to Azad Maidan. (earlier visuals) pic.twitter.com/tSTB9rXiXb

गेट वे ऑफ इंडिया येथील आंदोलनामुळे परिसरातील सर्व रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीची समस्या वाढली होती. सामान्य मुंबईकर आणि देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे आंदोलकांनी ही जागा रिकामी करावी, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले होते. मात्र वारंवार सूचना केल्यानंतर देखील आंदोलक ठाण मांडून राहिल्याने अखेर हस्तक्षेप करत त्यांची रवानगी आझाद मैदानात करावी लागली आहे, असे उपायुक्त संग्रामसिंग निशाणदार यांनी सांगितले.

Sangramsingh Nishandar, DCP (Zone 1) on protesters(protesting against #JNUViolence) evicted from Gateway of India: Roads were getting blocked and common Mumbaikar and tourists were facing problems. We had appealed to protesters many times,have now relocated them to Azad Maidan pic.twitter.com/aW0gWlKGZj

