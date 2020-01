विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे; सोनिया गांधी यांचा सरकारवर आरोप

नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रविवारी झालेल्या हिंसचाराचा काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी निषेध केला आहे. सरकारकडून तरुणांचा आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबून त्यांची थट्टा केली जात असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. मोदी सरकारचे समर्थक गुंडाच्या मदतीने विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत असून हिंसाचार पसरवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जनतेच्या हिताविरोधातील निर्णय रेटण्यासाठी बलाचा वापर करून दडपशाही पसरवण्यासाठी हा दिवस स्मरणात राहील, असेही त्या म्हणाल्या.

Congress interim President Sonia Gandhi: Yesterday’s bone chilling attack on students and teachers in JNU, Delhi is a grim reminder of the extent the Govt will go to stifle and subjugate every voice of dissent. https://t.co/yXGIN4qmUy

— ANI (@ANI) January 6, 2020