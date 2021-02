दुसऱ्या दिवसही जो रुटचाच, पाहुण्यांनी टीम इंडियाला थकवले

टीम इंडिया विरुद्ध पहिल्या कसोटीचा दुसरा दिवस देखील इंग्लडचा कर्णधार जो रुटने गाजवला. पहिल्या दिवशी शतक ठोकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी देखील संयमी खेळी करत जो रुटने द्विशतकापर्यंत मजल मारली. दुसऱ्या दिवसाअखेर इंग्लंड 8 बाद 555 धावा केल्या. जो रुटला बेन स्टोक्सने देखील अर्धशतक ठोकत साथ दिली. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली.

