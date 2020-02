आयपीएलपूर्वी पडली ‘विकेट’, प्रमुख खेळाडूची दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार

इंडियन प्रिमीयर लीग (आयपीएल) स्पर्धा 29 मार्चपासून सुरू होणार असून या स्पर्धेपूर्वी वेगवान गोलंदाजाची विकेट पडली आहे. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर कोपऱ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे आयपीएलमधून बाहेर फेकला गेला आहे. ‘आयसीसीने’ ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे.

आयपीएलमध्ये जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व करतो. आयपीएल-2019 आणि इंग्लंडमध्ये झालेल्या विश्वचषकामध्ये जोफ्रा आर्चर याने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले होते. आयपीएलमध्ये आर्चरने 11 बळी घेतले होते. प्रमुख वेगवान गोलंदाज दुखापतीमुळे स्पर्धेला मुकणार असल्याने राजस्थानला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच धक्का बसला आहे. आयपीएलसह जोफ्रा आर्चर आगामी श्रीलंका दौऱ्यालाही मुकणार आहे. ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी तो फिट होऊन संघात येईल अशी आशा इंग्लंड क्रिकेटला आहे.

